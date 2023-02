Lublin. Miasto podzieliło pieniądze na kulturę. W puli 1,5 mln złotych. Kto otrzymał dotacje

Do tegorocznej edycji konkursu Miasto Kultury organizatorzy zgłosili 125 projektów, 5 nie przeszło oceny formalne, pozostałe walczyły o pieniądze. Pula w tym roku była większa niż rok czy dwa lata temu ale i zainteresowanie dotacją było większe. I dłuższa jest lista beneficjantów. Z tym zastrzeżeniem, że 42 projekty na 84 dofinansowane, odnosiły się do młodych odbiorców. Stało się tak w związku z przyznaniem Lublinowi tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży.

Dużo możliwości

– Naszymi odbiorcami są przede wszystkim lubelscy studenci i będziemy tworzyli razem z nimi takie działania, żeby pod koniec roku zakończyły się studenckimi targami możliwości. Prezentacją tego, co studenci w obszarze kultury, twórczości artystycznej ale też szeroko rozumianej animacji są w stanie wytworzyć ale też powoli uczyć się przemieniać to w swoją przyszłą działalność zawodową, także zarobkową. Wiadomo że targi odbędą się jesienią ale co dokładnie w ich ramach się odbędzie, tego nie umiemy jeszcze powiedzieć, bo to będziemy projektować poprzez zajęcia. Studenci będą mieli naukę poczucia sprawczości ale też analizy sytuacji w jakiej się znajdują i tego, jakie mają potrzeby – zapowiada Izabela Pastuszko, dyrektor ACKiM UMCS Chatka Żaka.

Centrum wykorzysta wsparcie na projekt „Możesz! – edukacja i sprawczość poprzez kulturę” przyznane fundacji o tej nazwie. To najwyższa jednostkowa kwota: 60 tys. złotych. Miejska dotacja będzie składową środków potrzebnych na realizację prawie rocznego systemowego projektu.

W kwietniu zaplanowano pierwsze spotkania warsztatowe z procesu poznawania swoich mocnych stron, budowania persony, działań które wykorzystywane są jako narzędzia coachingowe.

Na cyrk, koncerty, szkołę

Łącznie centrum zdobyło wsparcie w wysokości 140 tys. złotych bo miasto doceniło jeszcze trzy propozycje: Lubelski Partycypacyjny Musical Cyrkowy, Lubelskie Dziedzictwo Zespołu Tańca Ludowego UMCS im. Stanisława Leszczyńskiego i Pismo Folkowe.

Drugim beneficjentem z pulą 60 tysięcy zł jest Fundacja Kultury Audiowizualnej beetle realizująca kolejną edycję Otwartej Szkoły.

55 tysięcy zł dostało Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego na cykl koncertów Harmonie Starego Miasta, a 50 tysięcy Fundacja Sztuki Performance na działania w ramach Performance Platform Lublin.

57 tysięcy zł na dwa projekty: Czuję miętę do Lublina oraz Kobieta i sztuka. Montparnasse przyznano Fundacji Szpilka. Fundacja Sztukmistrze ma do wydania 40 tys. zł na Europejski Festiwal Cyrków Młodzieżowych „Cyrkowisko”.

2021

1 110 000 zł

łączna kwota dotacji

62

projekty dostały wsparcie

2022

1 200 000 zł

łączna kwota dotacji

79

projektów dostało wsparcie

2023

1 511 000 zł

łączna kwota dotacji

84

projekty dostały wsparcie

I na poezję też

– Radość, radość, radość – budzimy się z zimowego snu. Niedługo anonsujemy kolejne poetyckie działania w Lublinie – cieszyli się kolejni benefcjenci po ogłoszeniu wyników.

– Projekt jest całoroczny: festiwal, slamy, spotkania cykliczne, warsztaty itp. Kwota 30 tys. złotych, realnie licząc nie jest nawet kwotą za którą można zrobić festiwal, a działań jest dużo więcej. Ale to już nasz wybór. Będziemy działać ze wsparciem partnerów i środowiska poetyckiego. Zaczniemy pewnie w połowie marca – mówi Magdalena Krasuska, prezeska Fundacji Heuresis, która starała się o 38 tys. zł. – Otrzymaliśmy dużą część pieniędzy, jest to spore dofinansowanie. Działamy drugi rok i zdecydowanie mogę powiedzieć, że miasto nas wspiera i dobrze nam się współpracuje – dodaje i ocenia, że złożony przez nich projekt jest ogromny, więc łatwo nie będzie. – Jest to bardzo wymagający wolontariat, traktujemy to trochę jak misję, bo widzimy, że jest to potrzebne, a trochę jak realizację naszych wspólnych pasji – przyznaje Magdalena Krasuska.

Z liczącego 120 pozycji zestawu wynika, że około 150 tysięcy zł dotacji dostały w sumie parafie i organizatorzy działań w lubelskich świątyniach. Głównie koncertów. Z tego 35 tys. na XXVII edycję Międzynarodowego Festiwalu Organowego na Czubach. Kwotą 10 tys. zł miasto wsparło koncert przygotowywany w 105. rocznicę powstania KUL.

36 razy „nie”

– Jeszcze nie znam powodów dlaczego nasz wniosek nie dostał wsparcia, wyniki ogłoszono niedawno. Będę chciała poznać powody. Działamy w Lublinie od wielu lat, najpierw jako szkoła tańca a od 2018 roku stowarzyszenie. Wiele razy współpracowaliśmy z miastem i mieliśmy dotacje – mówi Monika Piekarz, założycielka Lubelskiego Stowarzyszenia Tanga. To oni organizują regularne zajęcia w CSK, miliongi w lubelskich lokalach oraz Pałacu Czartoryskich, czyli Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

Startując do konkursu zaoferowali trwającą rok naukę tańca argentyńskiego, warsztaty były planowane dla młodzieży z uwagi na Europejską Stolicę Młodzieży, którą został na ten rok Lublin. „Młodzież tańczy tango” jest w grupie 36 pomysłów, które nie dostały pieniędzy.

9,5 tys. złotych dostała za to Lubelska Inicjatywa Kulturalna Lubię Tango na realizację „Poznaj tango – popularyzacja kultury tanga argentyńskiego”.