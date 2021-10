Lublin. Miejscy radni niejednomyślni w sprawie Wyszyńskiego

Tak postanowiła wczoraj Rada Miasta, a propozycja w tej sprawie wyszła z grona klubu radnych PiS.

Decyzja nie zapadła jednogłośnie. Przeciw niej opowiedziało się troje radnych z klubu prezydenta Żuka: Grzegorz Lubaś, Anna Ryfka i Dariusz Sadowski, od głosu wstrzymali się radni Bartosz Margul i Maja Zaborowska (oboje z klubu Żuka). Na dzisiejszym posiedzeniu nieobecne są radne Elżbieta Dados i Monika Kwiatkowska (obie z klubu Żuka).

W swojej uchwale Rada Miasta zaapelowała do prezydenta miasta o „zabezpieczenie stosownych środków finansowych” na obchody. Nie wskazała konkretnej kwoty, ani nie sprecyzowała, na co te pieniądze miałyby być wydane. Prezydent deklaruje, że będzie to uwzględniać przy układaniu budżetu na przyszły rok.