Lublin. Motocyklista na kawasaki potrącił policjanta i uciekł

Wszystko wydarzyło się w środę ok. godz. 17 na ul. Muzycznej. Policjanci z drogówki prowadzili kontrolę prędkości i zwrócili uwagę na trzy szybko jadące motocykle. Jeden z funkcjonariuszy nakazał kierowcom zatrzymanie się. Motocykliści początkowo zwolnili, aby po chwili gwałtownie przyśpieszyć.

Podczas próby ucieczki, kierujący kawasaki potrącił policjanta. Jeden z kierowców zawrócił i udzielił pomocy mundurowemu.

Dwaj pozostali mężczyźni rozdzielili się i uciekli z miejsca zdarzenia.

Poszkodowany policjant trafił do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy. Mężczyzna został już wypisany do domu.

Funkcjonariusze zaczęli poszukiwania sprawców. Zorganizowali blokady na ulicach i zabezpieczyli monitoringi. Pozwoliło to zatrzymać 28-letniego kierowcę kawasaki i 24-latka, jadącego suzuki. Mężczyźni byli trzeźwi. Nie posiadali uprawnień do poruszania się pojazdami kategorii A.

Pierwszy sprawca odpowie za napaść na policjanta oraz ucieczkę i nieudzielenie pomocy. Kierowcy suzuki grozi kara za ucieczkę i nieudzielenie pomocy poszkodowanemu. Mundurowi analizują teraz nagrania z kamer, pod kątem popełnionych przez motocyklistów wykroczeń podczas jazdy.

– Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczkę grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Za czynną napaść na policjanta grozi z kolei do 10 lat więzienia – informuje policja.