Lublin. Można dostać pieniądze na deszczówkę

23 A A

(fot. Pixabay)

Do 8 kwietnia potrwa nabór wniosków o miejskie dopłaty do budowy i modernizacji instalacji do gromadzenia deszczówki. Chodzi np. o studnie chłonne, ogrody deszczowe w pojemniku, oraz podziemne i nadziemne zbiorniki na wodę. Dotacja może pokryć 70 proc. kosztów, nie więcej niż 5 tys. zł na nieruchomość.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować