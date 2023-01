Lublin. Podatki w górę. Nowe stawki

"Amerykański lekarz" rozkochał, obiecał i zostawił z długami. Nawet nie był lekarzem

To mógł być scenariusz jak z romantycznego filmu. Kobieta poznaje w Internecie amerykańskiego lekarza. On przylatuje do Polski. Jednak, te obietnice okazały się oszustwem, a 59–latka ze Stoczka Łukowskiego straciła na tej znajomości ponad 250 tys. zł.