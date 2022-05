Lublin. Na cmentarzu powstaną nowe alejki

W Lublinie rozegrano XVII Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w skokach przez przeszkody

Województwo lubelskie ze sportem jeździeckim nie kojarzy się tak mocno, ale Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie od wielu lat pracuje nad zmianą tego stanu rzeczy. To właśnie tam otworzono jedyny w kraju kierunek hipologia i jeździectwo. Nie w tym dziwnego, bo warunki na lubelskim Felinie są wyśmienite. Duża przestrzeń, znakomita kadra oraz świetny parkur – to wszystko zachęca do podnoszenia swojego stanu wiedzy na temat koni.