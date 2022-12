Nagły zwrot w sprawie pomnika. Pierwszy rektor KUL wróci na skwer Życińskiego

Demontaż pomnika rozpoczął się w czwartek, 8 grudnia, dokładnie w czwartą rocznicę jego ustawienia na skwerze abp. Józefa Życińskiego. O zgodę na jego rozbiórkę pod koniec października wystąpił rektor KUL. Uczelnia tłumaczyła to chęcią upamiętnienia swojego założyciela i pierwszego rektora w dogodnych warunkach, na terenie uczelnianego kampusu przy Al. Racławickich.

Dzień po wykonaniu prac rozbiórkowych stanowisko w tej sprawie zajął metropolita lubelski i Wielki Kanclerz KUL abp Stanisław Budzik. W opublikowanym przez kurię oświadczeniu poinformował, że nie tylko nie wyraził zgody, ale i sprzeciwiał się przeniesieniu pomnika. Uniwersytet odpowiedział komunikatem, w którym przekazał, że takiej zgody nie potrzebował.

Do zwrotu w tej sprawie doszło w czwartek popołudniu. Na archidiecezjalnej stronie opublikowany został komunikat, pod którym podpisali się abp. Stanisław Budzik, rektor KUL ks. Prof. Mirosław Kalinowski i prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

- Pomnik Księdza Idziego Radziszewskiego, założyciela Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zostanie ponownie usytuowany na Skwerze Abpa J. Życińskiego. Miasto Lublin zobowiązuje się do rewitalizacji Skweru przy udziale KUL – napisano w oświadczeniu.

Jak informuje rzecznik kurii ks. Adam Jaszcz, w czwartek rano arcybiskup spotkał się w tej sprawie z rektorem KUL, a po południu rozmawiał z prezydentem Żukiem. – Cieszymy się z decyzji o rewitalizacji skweru, a szczególnie z tego, że doszło do porozumienia i przerwania impasu – komentuje ks. Jaszcz.

Na razie nie wiadomo, kiedy zabezpieczony w uczelnianym magazynie pomnik ks. Radziszewskiego wróci do centrum Lublina. Nie udało nam się potwierdzić, czy nastąpi to przed wyremontowaniem miejsca, w którym stał przez cztery lata. - Rewitalizacja skweru im. Abpa J. Życińskiego musi być poprzedzona aktualizacją dokumentacji projektowej, co nastąpi w przyszłym roku. Środki na ten cel zostaną zabezpieczone po zaktualizowaniu dokumentacji – informuje Katarzyna Duma, rzeczniczka prezydenta Lublina.