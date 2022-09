Lublin nie będzie drugą Gdynią. Chodzi o rowery

– Osoby, które byłyby skłonne zmienić swój środek transportu z samochodu na rower, bardzo często podnoszą argument, że jest za daleko z domu do pracy bądź ukształtowanie terenu na to nie pozwala. Rower z napędem elektrycznym rozwiązuje oba te problemy. To znaczy wzniesienia terenowe nie stanowią już żadnego problemu, a także odległość jest dużo łatwiej osiągalna – mówił gdyński radny Jakub Furkal, gdy w kwietniu decydowano o wprowadzeniu w Gdyni dotacji do zakupu rowerów elektrycznych. Żaden z radnych nie zagłosował przeciw tej propozycji.

Na dotacje dla mieszkańców Gdynia przeznaczyła w tym roku 100 tys. zł, pieniądze już rozdzielono, otrzymało je 40 osób, chętnych było kilkuset. Dopłata do zakupu może pokryć połowę kosztów pojazdu, ale nie więcej niż 2500 zł. Nadmorskie miasto nie ukrywa, że przeszczepiło ten pomysł z zagranicy.

– Tak będziemy dalej robić – zastrzegał na kwietniowej sesji wiceprezydent Marek Łucyk. – Uważam, że ciekawe pomysły Barcelony, Paryża, Berlina czy jeszcze innych miast są zawsze warte przemyślenia, żebyśmy je wdrażali również w naszym pięknym mieście.

Wprowadzenie dotacji w Lublinie sugerowała prezydentowi radna Małgorzata Suchanowska z opozycyjnego wobec niego klubu PiS. Oficjalnie poprosiła o „wykonanie analizy korzyści i strat”, które dałaby kasie miasta rezygnacja z utrzymywania Lubelskiego Roweru Miejskiego.

Na jego finansowanie Ratusz spodziewa się wydać do roku 2027 nawet 10,7 mln zł. Taką kwotę zarezerwowano w „Wieloletniej prognozie finansowej”. Radna pyta, czy nie lepiej byłoby przeznaczyć te pieniądze na dotacje dla mieszkańców kupujących elektryczne rowery.

Ratusz wyklucza takie rozwiązanie.