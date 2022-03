Lublin wprowadza nową ulgę dla uchodźców z Ukrainy

To na razie propozycje, nad którymi już w najbliższy czwartek głosować ma Rada Miasta. Wszystko jednak wskazuje na to, że radni poprą te ulgi.

O miesiąc, czyli do końca kwietnia przedłużone miałoby być uprawnienie obywateli Ukrainy do bezpłatnych przejazdów lubelską komunikacją miejską oraz do bezpłatnego postoju w Strefie Płatnego Parkowania. Przypomnijmy, że takie prawo zostało przyznane Ukraińcom przez radnych już 3 marca, a podjęta wtedy uchwała ma wygasnąć z końcem marca. Prezydent właśnie wystąpił do radnych o to, by okres zwolnienia z opłat przedłużyć do końca kwietnia. Wiele wskazuje na to, że może to nie być ostatnia taka uchwała, co zresztą prezydent sugerował już wcześniej.

Nowym wsparciem dla obywateli Ukrainy ma być zwolnienie ich z opłat za korzystanie z miejskich przedszkoli. Uchwała miałaby obowiązywać do końca sierpnia tego roku. Ratusz podaje, że w prowadzonych przez miasto przedszkolach przebywa obecnie 174 ukraińskich dzieci zapisanych do tych placówek po 24 lutego, czyli po napaści Rosji na Ukrainę. Nowa ulga ma dotyczyć osób, które przyjechały do Polski w związku z wojną. Nie będzie się wiązać z dużym uszczerbkiem finansowym dla kasy miasta. Ratusz szacuje, że wpływy do budżetu zmaleją o niecałe 50 tys. zł.