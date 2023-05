Lublin. Pierwsze dziecko zostawione w oknie życia. To chłopiec

Okna życia to specjalnie przygotowane miejsca, łatwo dostępne, wyłożone kocykiem do pozostawienia dziecka. To wyjście dla osób, które z różnych powodów nie mogą zająć się pociechami. Przy takich oknach znajduje się także dzwonek, aby dać znać, że dziecko zostało położone w tym właśnie miejscu.

Nikt nie zaczepia osób, które pozostawiają dzieci. Nikt nie pyta ich o powody.

I tak właśnie dziecko zostało zostawione w Lublinie.

- W dniu dzisiejszym tj.12.05.2023 o godz. 5.45 w oknie życia przy Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia zostało pozostawione dziecko. Jest to żywy noworodek – podało właśnie hospicjum.

Dodaje, że chłopiec został natychmiast „zaopiekowany przez zespół medyczny oddziału stacjonarnego hospicjum”.

- W stanie stabilnym zgodnie z procedurami został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala – czytamy w informacji i dodano: - Dzwonek alarmujący o otwarciu naszego okna życia zadzwonił po raz pierwszy. Chłopcu z całego serca życzymy zdrowia.

Okno życia przy lubelskim hospicjum zostało otwarte w grudniu 2021 roku. – Ktoś w momencie beznadziejności swojego życia będzie mógł powiedzieć: wiem, co mam robić, bo w hospicjum jest okno życia – mówił wówczas o. Filip Buczyński kierujący Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

Okno zostało tak umiejscowione, żeby ktoś oddający dziecko nie był nagrany przez monitoring. – To miejsce na uboczu, intymne – dodał o. Filip Buczyński.