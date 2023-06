Lublin: Pierwszy taki weekend. Ul. Królewska zamknięta dla ruchu

Pomysł na nową organizację ruchu w ścisłym centrum Lublina przedstawiono na początku maja. Obowiązują one od 1 czerwca. Dotyczą one głównie dostawców zaopatrujących lokale przy deptaku i na Starym Mieście.

Istotna zmiana została wprowadzona także na ul. Królewskiej. Jest to związane z dużym weekendowym ruchem w okolicach przejść dla pieszych w przy Bramie Krakowskiej. W każdy weekend czerwca, na razie na próbę, będzie ona zamykana dla ruchu samochodowego od godz. 18 w piątek do godz. 23.59 w niedzielę. W tym czasie przejadą tędy tylko autobusy i trolejbusy komunikacji miejskiej i rowerzyści. Możliwy będzie także dojazd do posesji. Na miejscu zostały już ustawione stosowne znaki.

Nieco inne zasady będą obowiązywały w ten weekend. W związku z Nocą Kultury od godz. 16 w sobotę do zakończenia wydarzenia ul. Królewska będzie nieprzejezdna dla wszystkich pojazdów.