Lublin przyznał nagrody gospodarcze. Które firmy doceniono w tym roku?

To już piętnasta edycja konkursu, którego celem jest wyróżnianie przedsiębiorców, instytutów naukowo-badawczych, innowatorów i wynalazców, którzy wnoszą istotny wkład w rozwój lubelskiej gospodarki. W tym czasie nagrodzono 12 firm z Lublina.

- Co roku spotykamy się zarówno z przedstawicielami biznesu od lat budującymi swoją wysoką pozycję na rynku, jak i z młodymi przedsiębiorcami, którzy stosunkowo niedawno zdecydowali się związać gospodarczą przyszłość z Lublinem, a mimo to już wpisali się w jego przestrzeń – mówi prezydent Krzysztof Żuk.

Nagrody przyznano w pięciu kategoriach. Wśród „Pomysłów kreatywnych” zwyciężyło zajmujące się tworzeniem gier komputerowych studio Pyramid Games. Doceniono je za podejście firmy do pracowników i stworzenie im możliwości rozwoju w sektorze gier w Lublinie oraz zapewnienie stabilnego zatrudnienia, a także promocję miasta na arenie krajowej. Wyróznienie w tej kategorii przyznano MOCNO Studio.

W kategorii „Młode Firmy” nie wręczono nagrody głównej, tylko dwa wyróżnienia. Trafiły one do Dogtronic z sektora IT i Techni Schools z branży edukacyjnej.

Zwycięzcą kategorii „Innowacyjność” okazała się Spółka Inżynierów SIM. Kapituła nagrodziła ją za „wdrożenie innowacyjnego systemu Comatiq do zarządzania automatyką i energią w sieciach obiektów rozproszonych w skali europejskiej”. Wyróżnienie przyznano spółce Arcus.

Za „Obecność na rynku globalnym” nagrodzono Pol-Inowex, specjalizującą się w zaawansowanych projektach demontażowych i relokacyjnych spółkę obecną na ponad 15 rynkach. W tej kategorii wręczono dwa wyróżnienia, które otrzymały firma MarkARTUR oraz Zakład Produkcyjny Bempresa.

Nagroda główna w kategorii „Firmy Duże – lokomotywy gospodarcze miasta” powędrowała do spółki Stokrotka. Doceniono ją za „wpływ na lubelski rynek pracy, postrzeganie Miasta Lublin na rynku krajowym i międzynarodowym oraz rozpoznawalność marki”, a także za działalność charytatywną, ekologiczną i pomocową. Wyróżnienie trafiło do firmy Voice Contact Center.

W tym roku przyznano także dwie nagrody specjalne. Otrzymały je zajmujące się produkcją oprogramowania dla przedsiębiorstw Asseco Business Solutions oraz specjalistyczna drukarnia opakowań Intrograf-Lublin.

Podczas Gali Przedsiębiorczości wręczono także nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową poświęconą rozwojowi Lublina. Pierwszym wyróżnieniem o wartości 3 000 zł została nagrodzona Marta Piesta za pracę pt. „Koncepcja zagospodarowania suchych dolin w północno-zachodniej części Lublina na cele rekreacji dziecięcej”. Jej promotorem była dr inż. arch. Anna Polska z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Drugie wyróżnienie (1 500 zł) otrzymały dwie osoby. Komisja doceniła pracę pt. „Czy panele obywatelskie są skuteczne? Porównanie doświadczeń Gdańska i Lublina” Filipa Górskiego, powstałą pod kierunkiem dr Anny Dąbrowskiej z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Równorzędną nagrodę otrzymała Anna Maria Łukasik, która pod okiem dr hab. inż. arch. Natalii Przesmyckiej, prof. Politechniki Lubelskiej przygotowała pracę zatytułowaną „Rewitalizacja urbanistyczna ulicy Zamojskiej w Lublinie”

Trzecie wyróżnienie (1 000 zł) otrzymał Jakub Lech za pracę „Perspektywa rozwoju aglomeracji lubelskiej w oparciu o system transportu kolejowego”. Promotorem pracy był dr inż. Sławomir Tarkowski z Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej.

Dodatkowe wyróżnienie w formie trzymiesięcznej praktyki absolwenckiej w Urzędzie Miasta Lublin z łącznym świadczeniem pieniężnym w wysokości 4 000 zł przyznano Yelyzavecie Andriushkovej za pracę pt.: „Uwarunkowania aktywności zawodowej uchodźczyń z Ukrainy na Lubelszczyźnie”. Praca powstała pod kierunkiem dr hab. Eleny Mieszajkiny, prof. uczelni, na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej.