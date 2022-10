Lublin. Radni zgodzili sie na budowę pomnika Lecha Kaczyńskiego. Radna: Jak Stalin

Projekt pomnika został wybrany przez społeczny komitet reprezentowany przez Jarosława Stawiarskiego (polityka PiS i marszałka województwa lubelskiego).

Obiekt stanie przy pl. Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur, a konkretnie na skwerze abp. Życińskiego, czyli zieleńcu między pl. Teatralnym a apartamentowcem. Postać prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ma być zwrócona do Krakowskiego Przedmieścia, a jej tłem będzie konstrukcja z białych i czerwonych kamiennych płyt.

Taki wygląd pomnika zatwierdziła w czwartek Rada Miasta, chociaż radni klubu prezydenta Krzysztofa Żuka nie szczędzili krytyki projektantom.

– Na razie nie mamy turystów z Korei Północnej, ale myślę, że czuliby się u nas jak w domu. Jako żywo przypomina Kim Dzong Una – ironizował radny Dariusz Sadowski.

– Będzie to bryła górująca nad całym placem – mówił Grzegorz Lubaś.

– W tym projekcie żadnej skromności nie ma – skwitował radny Bartosz Margul

Wszyscy trzej są z klubu Żuka.

– Nie wiem, kto jest projektantem tego pomnika, ale wystawiłabym go na pl. Teatralny w dybach i po prostu tyłek bym sprała – oceniła projekt radna Elżbieta Dados (klub Żuka), której zdaniem biało-czerwone tło to „zbiór jakichś trójkątów”. Według niej pomnik wygląda jak „postać z dawnych czasów”. – No zobaczcie, jak ta postać wygląda. Jak Stalin.

Pierwotnie projekt zakładał, że tło dla 291-centymetrowej postaci Lecha Kaczyńskiego będzie mieć długość 11 m, zaś wysokość będzie zróżnicowana: od 2,9 m z lewej strony do 4,1 m z prawej. Ostatecznie uchwała została poddana pod głosowanie z zastrzeżeniem, aby „bryła towarzysząca pomnikowi uległa istotnemu zmniejszeniu”.

Budowa pomnika ma być finansowana ze składek. – Jest to całkowicie, w stu procentach społeczne – zastrzega radny Piotr Breś, szef klubu PiS i zapewnia, że na budowę nie trafi „ani grosz z żadnych spółek, innych instytucji, ani z podatków”.