Lublin: Radni zdecydowali w sprawie kasyna

Orientalny świat, pełen (bez)ruchu i energii. Muzycy Surtarang gościli w Lublinie [wideo]

Nazwa płyty oznacza „świat”, więc myślę, że jest zaadresowana do całego świata. W każdym miejscu znajdzie się jakaś osoba, która czuje to, co my. Jest tutaj może jakaś konkretna konwencja i konsekwencja w tym wszystkim i jakiś wyraźny charakter, ale myślę, że to grono odbiorców bywa zróżnicowane – Rozmowa z członkami grupy Surtarang – Hanką Łubieńską, Łukaszem Jasiakiem i Erykiem Nowackim – która swoją zimową trasę koncertową zakończyła w marcu występem w Lublinie.