Lublin Skills Up! – nowe możliwości dla młodych

Chętni mogli skorzystać z 20 spotkań, podczas których pod okiem ekspertów rozwijali umiejętności i kompetencje potrzebne m.in. na rynku pracy.

– Brałam udział prawie we wszystkich warsztatach. Mój ulubiony dotyczył autoprezentacji i wyboru zawodu. Dla mnie jest to bardzo ważne, ponieważ jestem nastolatką, która chce wiedzieć, czego chce. Chciałabym, żeby to był przemyślany wybór – podkreśla Elina, uczennica liceum.

– Najbardziej podobały mi się zajęcia o sztucznej inteligencji i cechach osobowości. Pokazało mi to, że muszę myśleć o tym, co dalej – mówi Kamil.