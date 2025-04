Miasto Lublin zaprasza wszystkich chętnych do udziału w akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”. Wydarzenie, organizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi, to okazja do wspólnego zadbania o przestrzeń publiczną i budowania świadomości ekologicznej.

– Przed nami kolejna edycja wydarzenia, które połączy wszystkich zainteresowanych w działaniu na rzecz czystego i zielonego miasta – mówi Tomasz Fulara, zastępca prezydenta Miasta Lublin ds. inwestycji i rozwoju.

Uczestnicy otrzymają niezbędne narzędzia, takie jak rękawice i worki, a zebrane odpady zostaną odebrane przez firmy KOM-EKO oraz KOMA Lublin. Dodatkowo, szkoły i rady dzielnic otrzymają tabliczki „Dbaj o czystość miasta”, które będą przypominać o wspólnej odpowiedzialności za środowisko.

Jak wziąć udział w akcji?

Aby dołączyć do inicjatywy, wystarczy przesłać zgłoszenie na adres e-mail srodowisko@lublin.eu. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie miasta. W ubiegłym roku w akcji wzięło udział sześć rad dzielnic oraz dwadzieścia siedem lubelskich szkół, co pokazuje, jak ważne jest zaangażowanie lokalnej społeczności.