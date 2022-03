Lublin, Świdnik. Zmiany w komunikacji miejskiej, autobusy i trolejbusy pojadą częściej

Przybędzie kursów

Od 21 marca wzmocniona zostanie w dni powszednie obsługa linii autobusowych 17, 26, 31 i 57 oraz linii trolejbusowych 150, 151 i 158. Obecnie kursują one co 20 minut, a od poniedziałku częstotliwość kursów wzrośnie do 15 minut, choć tylko w godzinach szczytu, czyli od godz. 6.30 do 8.30 oraz od godz. 14 do 17.

W dni powszednie przybędzie też kursów linii nr 16. – Po dwa kursy w każdym kierunku – precyzuje Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego.

Zmiany na Felinie

W tym przypadku chodzi o linię 70, z której rozkładu wypadnie jeden kurs. Niektóre kursy pojadą inną niż dotąd trasą. Te, które wyruszają z Felina o godz. 5.29 i 13.30 będą jechać przez ul. Doświadczalną, al. Witosa, ul. Grygowej, Plewińskiego, Braci Krausse, Rataja, Brzegową, Vetterów, Moritza, Krępiecką, al. Witosa i Doświadczalną do pętli Felin.

Kursy z godz. 20.13 i 22.08 będą wykonane po następującej trasie: Felin, Doświadczalna, al. Witosa, Grygowej, Plewińskiego, Braci Krausse, Vetterów, Moritza, Krępiecka, al. Witosa, Doświadczalna, Felin.

Zmiany w Świdniku

Od poniedziałku zmienią się trasy linii 5, 35 i 55, które zaczną się zatrzymywać na nowym węźle przesiadkowym obok dworca kolejowego.

Linia 5 ma kursować przez Żwirki i Wigury, al. Lotników Polskich, węzeł przesiadkowy Dworzec Świdnik Miasto, al. Lotników Polskich i ul. Racławicką.

Linia 35 pojedzie ul. Racławicką, Partyzantów, Traugutta, Dworcową, Struga, węzeł przesiadkowy, al. Lotników Polskich i ul. Niepodległości.

Linia 55 pojedzie z ul. Niepodległości przez al. Lotników Polskich (opcjonalnie obok stadionu) do węzła przesiadkowego, gdzie będzie mieć nowy przystanek końcowy.

Przystanek „Lotników Polskich – szpital” ma zmienić nazwę na „Dworzec Świdnik Miasto”.

Pozostałe zmiany

Pasażerowie linii 2, 11, 18, 36, 42, 78, 153 i 159 powinni w poniedziałek zawczasu sprawdzić rozkład, bo ZTM zapowiada przesunięcie niektórych kursów.

Od poniedziałku w pełni zelektryfikowana ma być linia 7, która będzie obsługiwana autobusami elektrycznymi. Mają one też obsługiwać w dni powszednie wszystkie kursy linii 29 oraz wybrane kursy linii 2, 13, 18 i 40. Tylko elektrobusy mają nas wozić w soboty na linii 1, a w niedziele i święta na linii 2 i 13.

Na koniec ciekawostka: linia 38 zostanie (nie pierwszy już raz) przekształcona w trolejbusową.