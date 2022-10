Lublin tnie koszty, bo prąd drogi. Będzie iluminacja na Boże Narodzenie?

Rozwiązania zaproponowane przez rząd są oceniane przez Ratusz jako niewystarczające.

>>Rząd ma pomysł na tani prąd dla samorządów<<

– Tylko w niewielkim stopniu zrekompensują drastyczne podwyżki – zaznacza Czerwonka. – Rządowa propozycja mówi o 80 proc. zużycia energii od 1 grudnia 2020 do 31 grudnia 2021 r. Zmniejszenie zużycia energii o 20 proc. w porównaniu do wskazanego okresu, czyli czasu pandemii i wynikającego z niego zmniejszonego zużycia np. w zakresie funkcjonowania komunikacji miejskiej, jest celem trudnym do zrealizowania.