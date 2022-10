Taka będzie maksymalna cena prądu dla firm, szpitali, rodzin…

System, jaki wymyślili rządzący jest trochę zawiły i należy go wytłumaczyć. Sejm przyjął już tzw. ustawę zamrażającą ceny energii. Polega to na tym, że wyższych rachunków nie zapłacą te gospodarstwa domowe, które zmieszczą się w rocznym limicie zużycia prądu. To 2 tys. kilowatogodzin (kWh), ale jeżeli w rodzinie jest osoba z niepełnosprawnościami, to granica zostanie podniesiona do 2,6 tys. kWh. Jeszcze więcej prądu mogą zużyć posiadacze Karty Dużej Rodziny i rolnicy – 3 tys. kWh.

Limit i pieniądze

­– Limit ten jest zbliżony do średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym w 2020 r. – komunikuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. - Jedynie nadwyżka ponad limit, odpowiednio 2 tys., 2,6 tys. i 3 tys. kWh, będzie rozliczana zgodnie z taryfą wyznaczoną na 2023 – dodaje.

Dodatkowo te gospodarstwa domowe, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania (to np. pompy ciepła) otrzymają specjalny dodatek elektryczny w wysokości nawet do 1500 zł. Ale to maksymalna wysokość, bo bazowo dodatek wyniesie 1000 zł. Jednak gdy roczne zużycie prądu wyniesie ponad 5 MWh, to dostanie się 1500 zł.

– Premiowane będzie również oszczędzanie energii. Te gospodarstwa, które w 2023 r. zużyją nie więcej niż 90 proc. energii z 2022 r., w 2024 r. otrzymają specjalny upust wysokości 10 proc. całkowitych kosztów zużycia energii elektrycznej w 2023 r . – dodaje ministerstwo.

Jest jednak pytanie, ile trzeba będzie zapłacić, gdy rodzina zużyje energii ponad limit? Na to odpowiedź we wtorek udzielił resort klimatu, a kilka godzin później potwierdził to premier na konferencji prasowej.

Maksymalna cena

Zgodnie z założeniami nowych przepisów (mają działać już od 1 grudnia tego roku) jeżeli rodzina przekroczy limit, to za każdą dodatkową MWh zapłaci się 693 złotych. To stawka maksymalna, której mają się trzymać dostawcy prądu, a pilnować tego ma Urząd Regulacji Energetyki.

Zapadła też decyzja co do cen prądu dla tzw. podmiotów wrażliwych. To np. szpitale, instytucje kultury, ośrodki pomocowe a także komunikacja zbiorowa czy miejskie oświetlenie. Na liście są też kościoły czy remizy OSP. Dla nich cena za MWh ma wynieść maksymalnie 785 złotych.

­Tak samo ma być w przypadku najmniejszych firm (miko, małe i średnie). - Zgodnie z naszą obietnicą przedstawiamy mechanizm maksymalnej ceny dla podmiotów wrażliwych, dla samorządów i dla MŚP do akceptowalnego przez Komisję Europejską poziomu zużycia w cenie 785 zł/MWh – ogłosił premier.

- jedna rzecz po stronie formalności, która będzie niezbędna: do 30 listopada złożenie oświadczenia do swojego dostawcy energii, że jest się takim odbiorcą – mówiła Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska o warunkach dla firm i podmiotów wrażliwych. – Że jest się szkołą, przedszkolem, żłobkiem, szpitalem, przychodnią. Oczywiście z zaznaczeniem, jaka część tego prądu jest użytkowana na te konkretne działalności – zaznaczyła.