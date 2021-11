Lublin. Uczelnia tylko dla zaszczepionych. Tak zdecydował rektor

Dyskusja o takiej metodzie postępowania w Polsce trwa już od kilku miesięcy. Jak na razie niewiele uczelni wyższych zdecydowało się na wprowadzenie ograniczeń związanych z koronawirusem. O zajęciach stacjonarnych tylko dla osób zaszczepionych zdecydowała np. Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Teraz podobne zarządzenie wydał rektor jednej ze szkół w Lublinie. To pierwszy taki przypadek z mieście.

Mowa o Akademii Nauk Stosowanych, która do niedawna nosiła nazwę Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie. Na stronie placówki zostało zamieszczone zarządzenie rektora prof. dr. hab. Witolda Kłaczewskiego.

Jasno napisano w nim, że zarówno pracownicy, jak i studenci mają przedstawić certyfikat szczepienia. Ci pierwsi mają się zgłosić do działu kadr, a drudzy do dziekanatów. Rektor dał im na to czas do 30 listopada i w wydanym zarządzeniu nazywa ten termin „nieprzekraczalnym”.