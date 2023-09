Lublin: Wielki Brat w Ogrodzie Saskim zobaczy więcej

Obecnie system miejskiego monitoringu w Ogrodzie Saskim składa się z 19 kamer. Większość z nich zainstalowano w trakcie wielkiej, kosztującej 13 mln zł gruntownej przebudowy, która rozpoczęła się na początku 2012 roku i trwała niemal dwa lata. Dwa dodatkowe urządzenia zamontowano w 2020 roku w pobliżu dobudowanej później części parkowego placu zabaw.

Okazuje się jednak, że kamery sprzed dziesięciu lat są już na tyle przestarzałe, że trzeba je wymienić. Ratusz ogłosił właśnie przetarg w tej sprawie.

- Ogród Saski został umieszczony na liście priorytetowych miejsc do rozbudowy systemu monitoringu miejskiego i wyposażenia w nowe urządzenia o jakości Full HD z doświetleniem na podczerwień, co pozwoli na bardziej skuteczny monitoring w parku – mówi Monika Głazik z biura prasowego Urzędu Miasta. I dodaje: - Kamery zainstalowane obecnie w Ogrodzie Saskim to urządzenia z lat 2012/13 z niską rozdzielczością telewizyjną oraz bez wbudowanego doświetlenia podczerwieni, co utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia obserwację w nocy, po zmroku i w gorszych warunkach świetlnych.

Firmy zainteresowane zleceniem mogą składać oferty do najbliższego piątku. Wyłoniony w przetargu wykonawca na demontaż starych kamer oraz dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie nowych będzie miał 30 dni od podpisania umowy.