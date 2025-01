Prezydent Lublina zaprosił organizacje pozarządowe, instytucje oraz stowarzyszenia do udziału w konkursie „Miasto Kultury 2025”. Celem programu jest wspieranie wydarzeń, które rozwijają życie kulturalne miasta, angażują mieszkańców i promują integrację różnych grup społecznych.

Kultura otwarta na mieszkańców

Projekty mogą mieć charakter lokalny, regionalny, a nawet międzynarodowy. Szczególnie mile widziane będą inicjatywy skierowane do młodzieży oraz działania wspierające integrację międzykulturową, m.in. z udziałem uchodźców i mniejszości narodowych.

Proponowane wydarzenia powinny także wpisywać się w długoterminowe strategie miasta, takie jak przygotowania do Europejskiej Stolicy Kultury 2029 czy Strategia Kultury Lublin 2030+. Priorytetem jest włączanie mieszkańców w życie kulturalne oraz budowanie dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego zgodnie z hasłem Re:Union, które stało się motywem przewodnim aplikacji miasta na ESK2029.

Budżet i zasady udziału

Na konkurs przeznaczono 530 tysięcy złotych. Aby ubiegać się o wsparcie, organizacje muszą zapewnić co najmniej 5% wkładu własnego. Projekty mają być realizowane w Lublinie lub jego okolicach, a ich realizacja powinna odbywać się między lutym a grudniem 2025 roku.

Oferty można składać do 27 stycznia 2025 roku. Ważne, by wnioski spełniały określone wymagania formalne, w tym zapewniały dostępność wydarzeń dla osób z różnymi potrzebami.

„Miasto Kultury 2025” to kontynuacja działań, które w ostatnich latach zmieniły Lublin w ośrodek kultury, który ostatecznie został Europejską Stolicą Kultury na 2029 rok. W 2023 roku w ramach podobnych programów miasto przeznaczyło na ten cel ponad 3,3 miliona złotych (na Miasto Kultury przeznaczono wówczas blisko 2,6 mln zł), a rok później kwota wzrosła do 3,5 miliona złotych (Miasto Kultury zajęło 1,3 mln zł, a drugie tyle powędrowało na zadanie Miasto Kultury w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029). Teraz, zgodnie z planami budżetowymi miasta, kwota na Miasto Kultury spada do 600 tys. zł, ale kwota na ESK rośnie do 1,6 mln zł.