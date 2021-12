Lublin. Wybił szybę w autobusie i uciekł. Nie na długo

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 15.40. Świadkowie zawiadomili policję o agresywnym mężczyźnie w jednym z miejskich autobusów. Zaczepił on innych pasażerów.

- Gdy kierowca zatrzymał się na przystanku, wybił przednią szybę i uciekł. Straty oszacowano na ponad 2500 złotych - mówi kom. Kamil Gołębiowski, rzecznik KMP w Lublinie.

Na miejsce skierowano najbliższe patrole. Policjanci zaczęli przeczesywać okolicę. Szybko trafili na sprawcę. Okazało się, że to 25-letni recydywista. Mężczyzna był pijany. Trafił do policyjnej celi. Za uszkodzenie autobusu grozi mu do 7,5 roku więzienia.