Lublin: Zamiast koncertu z muzyką Dire Straits był wielki zawód. Pusta hala, muzyków brak

Z naszą redakcją skontaktowała się Czytelniczka, która chciała spędzić piątkowy wieczór przy znajomych dźwiękach - na występie Dire Straits Experience - a zamiast tego musiała zadowolić się spacerem. Bo koncertu nie było.

- Na miejscu byliśmy około godziny 19.50. Wtedy było tam ze 40 osób, myśleliśmy, że to jest jakaś kolejka - tłumaczy.

To była grupa zawiedzionych słuchaczy, którzy również przyjechali do hali Globus, niektórzy nawet z Warszawy. Czekała na nich niemiła niespodzianka, bo nie było muzyków ani organizatora. W skrócie: kompletna pustka.

Czytelniczka zakupiła dwa bilety na stronie eventim.pl. Dystrybutor wejściówek informuje, że to nie on jest organizatorem wydarzenia, tylko firma Moravia Top Concerts z Warszawy. Ta z kolei zaniedbała swoją własną witrynę, bo ostatnia wiadomość z działu "Aktualności" pochodzi z 2020 roku. Postawiła jednak na komunikację za pośrednictwem mediów społecznościowych. Czytelniczka przyznała, że nie ma konta na Facebooku, a to właśnie tą drogą komunikował się organizator. Co ważne, nasza rozmówczyni zaznacza, że nie otrzymała żadnej informacji ani sms-em, ani e-mailem.

I tak na profilu "Moravia TOP Concerts Polska" przeczytamy post z 15 czerwca: "Z przykrością informujemy, że trasa zespołu The Dire Straits Experience w Polsce nie może odbyć się w zaplanowanym terminie. Koncerty zostaną przełożone na inny termin. Termin nowych koncertów podamy jak najszybciej. Przypominany, iż wszystkie dotychczas zakupione bilety zachowują swoją ważność".

Krótsza wiadomość (z 20 czerwca) o odwołaniu koncertu jest również w wydarzeniu: "Dire Straits Experience w Lublinie! | 24/06/2022" (oznaczonym jako anulowane): "UWAGA! Zmiana terminu. Koncert przełożony na inny termin. Nowy termin wkrótce".

O odwołaniu imprezy w pierwotnym terminie informuje sama grupa Dire Straits Experience, również za pośrednictwem Facebooka. 17 czerwca muzycy wydali oświadczenie skierowane "do wszystkich przyjaciół w Polsce i w Czechach", w którym podkreślają, że 13 czerwca usłyszeli od promotora koncertów w obu krajach, że nie będą mogli wystąpić tam w przeciągu następnych dwóch tygodni. "To nie ma nic wspólnego z nami" - piszą.