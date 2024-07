Lublin. Królestwo folkloru (zdjęcia/terminarz). Nie przegap

W środę Lublin stał się stolicą międzynarodowego folkloru, a wszystko to za sprawą 38. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych. W przestrzeni naszego miasta wystąpią goście z Kolumbii, Rumunii, Meksyku, Boliwii, Kenii, Macedonii Północnej, Słowacji a także gospodarze ZPIT " Lublin" im. Wandy Kaniorowej.

Barwna parada rozpoczęła XXXVIII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne. Zespoły w tradycyjnych strojach ludowych zaprezentowały mieszkańcom Lublina bogactwo swoich kultur. Korowód przyszedł z placu Litewskiego pod Ratusz, gdzie przywitał ich wiceprezydent miasta Mariusz Banach.

- Festiwal, który właśnie się rozpoczyna jest jednym z najpiękniejszych w naszym mieście. Lublin dzięki wam, staje się pełny kultury i radości. Życzy wam pięknego czasu w naszym mieście, aby ta wymiana międzykulturowa zaowocowała tym, że jest między nami przyjaźń - mówił do zgromadzonych delegacji Mariusz Banach.

Festiwal to nie tylko słuchanie i oglądanie występów zespołów, to również warsztaty taneczne. W czwartek na placu Litewskim odbędzie się lekcja polskich tańców narodowych i regionalnych. To także kiermasze sztuki ludowej, rękodzieła związanego z wieloma regionami naszego kraju.

Jak podkreślają organizatorzy, MSF są doskonałą okazją do doświadczenia autentycznego folkloru, zarówno polskiego, jak i międzynarodowego, w żywej i dynamicznej formie.

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne to festiwal organizowany od 1984r. w Lublinie, objęty patronatem CIOFF ( Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej) zaliczany do najważniejszych w tej dziedzinie przedsięwzięć w kraju. W dotychczasowych 37 edycjach wzięło udział ponad 300 zespołów z niemal całego świata.

MSF są istotnym elementem międzynarodowej współpracy kulturalnej młodzieży, w pozytywny i nie wymuszony sposób wpływają na zacieśnianie przyjacielskich kontaktów i więzi oraz uczą poszanowania i ochrony zarówno własnego dziedzictwa kulturowego, jak i dziedzictwa innych narodów.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Festiwal potrwa do 14 lipca.

PROGRAM XXXVIII MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ

FOLKLORYSTYCZNYCH im. Ignacego Wachowiaka LUBLIN 2024

10 lipca 2024 (środa)

13:00 KONCERT W UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIECIĘCYM – FOLKLORNY SUBOR „ŠIŇAVA” SŁOWACJA

16.00 PARADA ZESPOŁÓW NA TRASIE PLAC LITEWSKI-RATUSZ-STARE MIASTO

16.30 UROCZYSTE POWITANIE UCZESTNIKÓW XXXVIII MSF PRZEZ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

17.00 KIERMASZ SZTUKI LUDOWEJ I RĘKODZIEŁA – Ogród Saski

18.00 INAUGURACJA XXXVIII MSF 2024 – KONCERT GALOWY – Muszla Koncertowa Ogrodu Saskiego

20.30 KONCERT KAPEL – Stare Miasto

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „LUBLIN” IM. WANDY KANIOROWEJ – POLSKA

BALLET FOLKLÓRICO „TLALOLINI” – MEKSYK

11 lipca 2024 (czwartek)

12.00 KONCERT – Wieża Trynitarska – „TIMIŞUL” FOLK ENSEMBLE – RUMUNIA

13.00 KONCERT – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy- COMPAÑĺA ARTĺSTICA ARDANZA – KOLUMBIA

16.00 NAUKA TAŃCÓW LUDOWYCH – Plac Litewski – KOLUMBIA

17.00 KIERMASZ SZTUKI LUDOWEJ I RĘKODZIEŁA – Ogród Saski

17.00 KONCERT Scena Miejska WŁODAWA

UMOJA CALABASH ENTERTAIMENT – KENIA

BALLET FOLKLÓRICO „TLALOLINI” – MEKSYK

18.00 KONCERT- Muszla Koncertowa Ogrodu Saskiego

ACADEMIA NACIONAL DE DANZA ANDEBOL – BOLIWIA

COMPAÑĺA ARTĺSTICA ARDANZA – KOLUMBIA

KUD PANČE PEŠEV – MACEDONIA PÓŁNOCNA

„TIMIŞUL” FOLK ENSEMBLE – RUMUNIA

FOLKLORNY SUBOR „ŠIŇAVA” – SŁOWACJA

20.30 KONCERT KAPEL – Stare Miasto

„TIMIŞUL” FOLK ENSEMBLE – RUMUNIA

KUD PANČE PEŠEV – MACEDONIA PÓŁNOCNA

12 lipca 2024 (piątek)

12.00 KONCERT – Wieża Trynitarska UMOJA CALABASH ENTERTAIMENT – KENIA

13.00 KONCERT – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy – BALLET FOLKLÓRICO „TLALOLINI” – MEKSYK

16.00 NAUKA TAŃCÓW LUDOWYCH – Plac Litewski – SŁOWACJA

17.00 KONCERT WE WŁODAWIE- COMPAÑĺA ARTĺSTICA ARDANZA – KOLUMBIA

„TIMIŞUL” FOLK ENSEMBLE – RUMUNIA

17.00 KIERMASZ SZTUKI LUDOWEJ I RĘKODZIEŁA – Ogród Saski

18.00 KONCERT –Muszla Koncertowa Ogrodu Saskiego

ACADEMIA NACIONAL DE DANZA ANDEBOL – BOLIWIA

UMOJA CALABASH ENTERTAIMENT – KENIA

KUD PANČE PEŠEV – MACEDONIA PÓŁNOCNA

BALLET FOLKLÓRICO „TLALOLINI” – MEKSYK

FOLKLORNY SUBOR „ŠIŇAVA” – SŁOWACJA

20.30 KONCERT KAPEL – Stare Miasto

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „LUBLIN” – POLSKA

UMOJA CALABASH ENTERTAIMENT – KENIA

13 lipca 2024 (sobota)

12.00 KONCERT – Wieża Trynitarska – BALLET FOLKLÓRICO „TLALOLINI” – MEKSYK

13.00 KONCERT – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy – „TIMIŞUL” FOLK ENSEMBLE – RUMUNIA

16.00 NAUKA TAŃCÓW LUDOWYCH – Plac Litewski– UMOJA CALABASH ENTERTAIMENT – KENIA

17.00 KIERMASZ SZTUKI LUDOWEJ I RĘKODZIEŁA – Ogród Saski

18.00 KONCERT – Muszla Koncertowa Ogrodu Saskiego

ACADEMIA NACIONAL DE DANZA ANDEBOL – BOLIWIA

UMOJA CALABASH ENTERTAIMENT – KENIA

COMPAÑĺA ARTĺSTICA ARDANZA – KOLUMBIA

KUD PANČE PEŠEV – MACEDONIA PÓŁNOCNA

BALLET FOLKLÓRICO „TLALOLINI” – MEKSYK

„TIMIŞUL” FOLK ENSEMBLE – RUMUNIA

FOLKLORNY SUBOR „ŠIŇAVA” – SŁOWACJA

20.30 KONCERT KAPEL – Stare Miasto

ACADEMIA NACIONAL DE DANZA ANDEBOL – BOLIWIA

COMPAÑĺA ARTĺSTICA ARDANZA – KOLUMBIA

FOLKLORNY SUBOR „ŠIŇAVA” – SŁOWACJA

14 lipca 2024 (niedziela)

12.00 KONCERT – Wieża Trynitarska – COMPAÑĺA ARTĺSTICA ARDANZA – KOLUMBIA

13.00 KONCERT – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy – UMOJA CALABASH ENTERTAIMENT – KENIA

16.00 NAUKA TAŃCÓW LUDOWYCH – Plac Litewski – BALLET FOLKLÓRICO „TLALOLINI” – MEKSYK

17.00 KIERMASZ SZTUKI LUDOWEJ I RĘKODZIEŁA – Ogród Saski

18.00 ZAKOŃCZENIE XXXVIII MSF 2024 – KONCERT GALOWY – Muszla Koncertowa Ogrodu Saskiego