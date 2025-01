Motor Lublin blisko piątego transferu

Motor Lublin o krok od piątego transferu podczas zimowego okienka. Antonio Sefer, 24-letni skrzydłowy lub ofensywny pomocnik z Rumunii we wtorek ma zameldować się w Polsce na badaniach. Jeżeli przejdzie je pozytywnie, to zostanie wypożyczony do drużyny Mateusza Stolarskiego z Hapoelu Beer Sheva.