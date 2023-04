Lublin znów zobaczy setki żonglerów. Organizujemy wielką konwencję!

To już oficjalna wiadomość. Między 29 lipca a 6 sierpnia będziemy mieć w Lublinie niezwykłych gości. Kto pamięta ich wizyty w 2012 i w 2017 roku, kiedy park Ludowy zamieniał się w wesołe, międzynarodowe obozowisko pełne cyrkowych artystów, już wie co się wydarzy tego lata.

- Z ogromną radością i dumą informujemy, że Fundacja Sztukmistrze (we współpracy z miastem w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży) zorganizuje w Lublinie 45. edycję Europejskiej Konwencji Żonglerskiej (EJC) – informują organizatorzy wydarzenia dodając, że będziemy pierwszym miastem w 45. letniej historii festiwalu, do którego zawita on po raz trzeci!

EJC to największy na świecie zjazd miłośników sztuki cyrkowej - żonglerów, akrobatów czy tancerzy ognia.

Fundacja Sztukmistrze spodziewa się kilku tysięcy gości z całego świata, z którymi stworzy trwający dziewięć dni festiwal. Od 29 lipca do 6 sierpnia odbędą się dziesiątki wydarzeń artystycznych, setki warsztatów czy unikatowych wydarzeń, jak chociażby spektakl galowy z udziałem największych gwiazd świata cyrku, międzynarodowe igrzyska żonglerskie czy kilkutysięczna, wielobarwna cyrkowa parada.

Sympatycy nowego cyrku i cyrkowych artystów będą mieli niezłe lato, bo od 27 do 30 lipca będzie trwał w Lublinie Carnaval Sztukmistrzów 2023. Już on wystarczał, by miasto stanęło na głowie, a teraz to będzie weekend otwarcia dla kolejnych nowocyrkowych festiwalowych dni.