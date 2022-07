Kolejny punkt zapalny na linii związki – rząd dotyczy wysokości pensji minimalnej (dziś to 3010 zł brutto). Działacze związkowi chcą jej podniesienia, od stycznia 2023, do 3450 zł brutto.

Na to nie zgadza się strona rządowa. Właśnie poznaliśmy jej oficjalne stanowisko. Od 1 stycznia 2023 r. „najniższa krajowa” ma wynosić 3383 zł brutto (ok. 2630 zł netto). Stawka godzinowa planowana jest na to 22,10 zł.

Ale na tym się nie skończy, bo prawo nakazuje, przy wysokiej inflacji, podnieść pensje minimalną jeszcze raz w ciągu roku. Tak się stanie w lipcu 2023 roku. Wówczas najsłabiej zarabiający mają otrzymywać co miesiąc 3450 zł brutto (2670 netto), a stawka godzinowa ma wynieść 22,50 zł.