Lublin. Zwierciadła wróciły do II LO. Zdjęcia

W tym roku uczniowie wezmą w nim udział pierwszy raz od czasów pandemii. Wymusiła ona dwuletnią przerwę, podczas której Zwierciadła się nie odbywały.

– Mamy już osiemnastą edycję, wciąż w tym samym miejscu, w „Zamoyu”. Trochę się martwiliśmy, że po pandemii będzie mniej grup teatralnych, jest jednak bardzo dobrze. Dziś wystąpiło pięć grup, a jutro będzie ich siedem. Najważniejsze jednak jest to, że młodzież ma poczucie, że robi coś ważnego – Anna Maliszewska-Pokrzywa, organizatorka festiwalu i polonistka. – Tak naprawdę to oni organizują cały festiwal, a nie tylko występują na scenie teatralnej. Mamy w tym roku potężną grupę siedemdziesięciu wolontariuszy, którzy od kilku miesięcy pracowali nad festiwalem. Znajdzie się wśród nich grupa IT, promocji, kontaktów z instytucjami kultury i warsztatów. Tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczniowie uczą się przy tej okazji zarządzania zasobami ludzkimi i, tak naprawdę, życia – tłumaczy nauczycielka.

Z powrotu festiwalu cieszy się Łucja, uczennica II LO. Dla niej impreza nie jest nowością, ale dla osób, które zaczęły w tej szkole naukę rok temu, jest to pierwsza edycja Zwierciadeł.

– Obejrzałam dziś wszystkie spektakle i były bardzo ciekawe, poruszały tematy społeczne. Może dla niektórych nie będą one zrozumiałe, ale niewątpliwie mają głęboki przekaz. Gram jutro w „Halce”, która opowiada o zdradzie i niespełnionej miłości. Każdy spektakl więc jest inny – mówi nam dziewczyna.

Każda edycja Zwierciadeł przewiduje obecność gościa specjalnego. W poprzednich latach byli to m. in. Janusz Opryński, reżyser Teatru Provisorium i dyrektor festiwalu Konfrontacje Teatralne czy lubelska grupa improwizacyjna "Poławiacze Pereł". W tym roku będzie to Krzysztof Rzączyński, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie. Spotkanie z nim zaplanowano na koniec festiwalu.

Poza odbiorem sztuk teatralnych, w trakcie imprezy, uczniowie będą mogli wziąć udział w warsztatach artystycznych z aktorstwa, żonglerki, improwizacji teatralnej, a także gry na bębnach lub charakteryzacji.

- Hasło festiwalu brzmi „Przez młodych dla młodych”, co odróżnia Zwierciadła od innych tego typu festiwali w województwie lubelskim. Jest to bowiem inicjatywa oddolna, która pochodzi od uczniów, a nie od nauczycieli. Pewnego dnia powiedzieli „Mamy fajną scenę teatralną, może byśmy zrobili z niej użytek”. I od tego wszystko się zaczęło – przypomina Anna Maliszewska-Pokrzywa.

Zwierciadła potrwają do piątku, 17 marca.