Ma być jaśniej. Miasto w tym roku zamontuje kilkaset latarni

W ramach kilku działań magistrat planuje wydać na ten cel łącznie ponad 2 mln zł. Prace mają być realizowane sukcesywnie w ciągu całego roku.

– To propozycje mieszkanek i mieszkańców zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego oraz efekt współpracy z radami dzielnic, które wskazują najbardziej kluczowe lokalizacje do realizacji – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju.

Do najbliższego piątku urzędnicy czekają na oferty od firm zainteresowanych budową oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Zemborzyckiej w dzielnicy Wrotków, od skrzyżowania z ul. Wolińskiego do linii wysokiego napięcia. Na odcinku o długości ponad 1,2 km zamontowanych ma zostać 15 nowych słupów oświetleniowych. Wykonawca na realizację zadania będzie miał pięć miesięcy od momentu podpisania umowy. Pół roku na swoją pracę dostanie firma, która wygra przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie nowych latarni na nieoświetlonej do tej pory ul. Kosynierów na Ponikwodzie. Obie inwestycje dojdą do skutku w wyniku głosowania mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. W przypadku ul. Zemborzyckiej jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022 roku.

Nowe oświetlenie niebawem ma pojawić się także w innej lokalizacji na Wrotkowie. – Aktualnie trwają przygotowania do opracowania dokumentacji dla budowy oświetlenie drogowego na tzw. „starej” części ul. Nałkowskich. Nowych 80 lamp pojawi się na odcinku około 1200 m. W pierwszej kolejności miasto zleci opracowanie projektu, a następnie rozpocznie procedurę wyboru wykonawcy prac. To efekt wniosków mieszkanek i mieszkańców zgłoszonych podczas spaceru w dzielnicy Wrotków, w ramach miejskiego projektu „Plan dla Dzielnic” – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego w lubelskim Ratuszu.

W przygotowaniu są także kolejne realizacje wybrane w ramach budżetu obywatelskiego. W dzielnicy Szerokie oświetlony zostanie trakt pieszy od ul. Siewierzan do ul. Nałęczowskiej (co najmniej 4 latarnie parkowe), odtworzone zostanie również oświetlenie ul. Jaśminowej (minimum 5 latarni). Dziewięć nowych lamp zostanie ustawionych wzdłuż 270-metrowego odcinka chodnika między ulicami Hetmańską i Kawaleryjską na Czubach Północnych. 25 latarni ma pojawić się przy ul. Pasiecznej w Zemborzycach. – Ponadto we współpracy z mieszkankami i mieszkańcami, w ramach inicjatywy lokalnej planowane jest zamontowanie oświetlenia przy ul. Zdrowej (dzielnica Głusk – przyp. aut.) – dodaje Justyna Góźdź. I kontynuuje: – W lutym zakończy się budowa ulic Bliskiej i Skowronkowej. W wyniku tych inwestycji drogowych również powstało oświetlenie. Obie drogi oświetli łącznie 140 latarni.

Jak informuje magistrat, w ciągu ostatnich pięciu lat w Lublinie zamontowano ok. 2,6 tys. słupów oświetleniowych na ponad 180 ulicach.