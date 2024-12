Mali pacjenci znów usłyszą. To dzięki nowoczesnym implantom

Drugim pacjentem był 9-miesięczny chłopiec z Lubelszczyzny, który tak samo jak Esen ma obustronny głęboki niedosłuch. Zabieg został przeprowadzony 18 grudnia. Lekarze podkreślają jednak, że nie można porównać wszczepienia implantu np. do włączenia światła i rozświetlenia do tej pory ciemnego pomieszczenia. Po procedurze, każdego pacjenta czeka czasochłonna rehabilitacja, która ma pomóc w rozwijaniu mowy i słuchu na tym samym poziomie co rówieśnicy. W tym kluczową rolę odgrywa wczesne przeprowadzenie procedury.

- Ważna jest ta wczesna diagnostyka i w Polsce mamy szczęście, że działa powszechny program skriningu (badanie przesiewowe – przyp. red.) noworodków w kierunku niedosłuchu i takie dzieci są wyłapywane już w trzecim miesiącu życia, a my możemy je przygotować do bezpiecznej operacji około dziewiątego miesiąca życia – podkreśla prof. dr hab. n. med. Marcin Szymański z Katedry i Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Choć implanty słuchowe były znane w Polsce już od lat 90-tych, to wszczepiane były głównie u dorosłych. Wówczas dzieci, które rodziły się z niedosłuchem nie wykształcały mowy i musiały porozumiewać się językiem migowym. Mimo że implanty stały się rutynowym zabiegiem w innych częściach kraju, w naszym regionie jest to nowość. Profesor Szymański wyjaśnił, że wprowadzenie metody to wiele trudności, przez które trzeba najpierw przejść.

- To jest wysiłek organizacyjny. Wymaga umiejętności chirurgicznych chirurgów, wymaga doświadczenia audiologów i dopiero wiele tych czynników musi się spotkać w jednym miejscu pod egidą lidera programu, żeby mógł zostać uruchomiony jest taki program. Natomiast potrzeby były od dawna i u dorosłych te zabiegi są realizowane od dawna. Natomiast dorośli czekają u nas w szpitalu obok około 2,5 roku na taki implant. Na szczęście teraz dzieci nie czekają długo na implant. Jeśli jest dziecko potrzebujące takiej pomocy, to taką pomoc otrzyma właściwie bez kolejek. U dzieci jest to bardzo pilne, żeby je szybko implantować, żeby mogły rozwijać mowę – przyznaje profesor.

Jak zapewniają lekarze, szpital jest przygotowany, żeby wykonywać kilka tego typu operacji w miesiącu. Obecnie na wszczepienie implantu oczekuje troje dzieci. Program jest adresowany nie tylko dla pacjentów z Lubelszczyzny, ale również rejonu Podkarpacia, Podlasia i pozostałych województw.