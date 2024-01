Marcin Wójcik obchodzi 50. urodziny. Zobaczcie, jak przez lata zmienił się założyciel kabaret Ani Mru Mru

Kabaret Ani Mru Mru powstał we wrześniu 1999 r. Marcin Wójcik, absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie oraz Wydziału Zamiejscowego warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej był jego założycielem. W pierwszym składzie znaleźli się także Joanna Kolibska, Grzegorz Tatara i Maciej Wojnarowski. Niedługo do tego grona dołączył pianista Janusz Bronkiewicz. Premiera pierwszego programu odbyła się 1 grudnia 1999 r. w kawiarni artystycznej klubu HADES w Lublinie.

Od 2000 roku kabaret występuje w trzyosobowym składzie oprócz Marcina Wójcika, który jest autorem większości skeczów i tekstów kabaretu tworzą go również Michał Wójcik i Waldemar Wilkołek.

Już wkrótce kabaret Ani Mru Mru zaprezentuje nowy program. Premiera 15 marca. Jego robocza nazwa brzmi „Mniej więcej”.

– Program dopiero się tworzy, dlatego nie mogę na razie nic zdradzić. To będą same nowe numery. Pewnie wiosną pojawimy się w Lublinie. Premierę zagramy gdzieś na Podlasiu. Najpierw będzie jednak kilka testowych występów – przyznaje Marcin Wójcik.

W 2023 roku Ani Mru Mru można było oglądać w cały kraju podczas Polskich Nocy Kabaretowych, w której lubelscy artyści grali z kabaretową ekstraklasą m.in. Kabaretem Skeczów Męczących, Paranienormalni, K2 i Smile.

– W tym roku nie będzie nas w Polskich Nocach Kabaretowych. Zresztą z premedytacją umówiliśmy się na taką roczną współpracę. Być może kiedyś wrócimy. Sami czuliśmy, że granie jednego skeczu przez cały rok, bo tak to wyglądało, to jest trochę mało jak dla nas artystycznie. Postanowiliśmy w tym roku skupić się na sowim programie i solowych występach jako kabaret Ani Mru Mru.