Marsz Równości w Lublinie. "Nadszedł ten dzień!"

– Na pewno nie mamy nic wspólnego z pedofilią i pod tym hasłem możemy się podpisać razem z pikietującymi w tej sprawie – komentuje Alicja Sienkiewicz ze stowarzyszenia Marsz Równości w Lublinie, które organizuje tęczowy pochód. – My przejdziemy spokojnie, bo naszym jedynym postulatem są równe prawa każdego człowieka. Nie wykluczamy, że dojdzie do prób zakłócenia naszego marszu. Ale spodziewamy się, że policja zabezpieczy wydarzenie we właściwy sposób, co udowodniła już w latach ubiegłych.

Obie kontrdemonstracje miały się zacząć już o godz. 12, czyli godzinę przed Marszem Równości. Tęczowy pochód przejdzie z Al. Racławickich ul. Lipową, Narutowicza, Głęboką, Sowińskiego i Poniatowskiego.

Z powodu sobotniej manifestacji środowisk LGBT w centrum Lublina, kilka ulic zostanie zamkniętych dla ruchu, a ponad dwadzieścia linii komunikacji miejskiej trafi na objazdy.