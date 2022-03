Chcą wyrazić swój sprzeciw przeciwko wojnie w Ukrainie. Marsz Solidarności Młodych w Lublinie

25 A A

Manifestacja "Lublin solidarny z Ukrainą" (24 lutego) (fot. Maciej Kaczanowski/archiwum)

Spotkają się we wtorek, w centrum Lublina, by wyrazić swój sprzeciw przeciwko wojnie w Ukrainie. Organizatorzy – Centrum Duszpasterstwa Młodzieży i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej – zachęcają do udziału w marszu i w geście solidarności z Ukraińcami, włączenia do ubrania elementów niebiesko-żółtych.

