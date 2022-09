Marszowi Równości przybywa kontrdemonstracji. Ich hasło: "stop pedofilii - stop aborcji"

Zgodnie ze zgłoszeniem, które wpłynęło do Urzędu Miasta, jedna z kontrdemonstracji ma się odbywać na chodniku przed główną bramą Ogrodu Saskiego, a druga po drugiej stronie Al. Racławickich, przy budynku Astorii. W jednym zgromadzeniu ma uczestniczyć 15 osób, w drugim 15.

– Zgodnie z deklaracjami organizatorów, cel obu zgromadzeń jest ten sam: „stop pedofilii - stop aborcji”. Zgromadzenia zgłosiły różne osoby fizyczne – informuje Monika Głazik z biura prasowego Ratusza.

– Na pewno nie mamy nic wspólnego z pedofilią i pod tym hasłem możemy się podpisać razem z pikietującymi w tej sprawie – komentuje Alicja Sienkiewicz ze stowarzyszenia Marsz Równości w Lublinie, które organizuje tęczowy pochód. – My przejdziemy spokojnie, bo naszym jedynym postulatem są równe prawa każdego człowieka. Nie wykluczamy, że dojdzie do prób zakłócenia naszego marszu. Ale spodziewamy się, że policja zabezpieczy wydarzenie we właściwy sposób, co udowodniła już w latach ubiegłych.

Dodajmy, że na wniosek policji zamknięty ma być w sobotę Ogród Saski. Nie będzie można do niego wchodzić od godz. 7 do 16.

Na sobotę zapowiedziano wcześniej jeszcze jedno zgromadzenie, tuż po tym, jak swój pochód zarejestrowali organizatorzy Marszu Równości. Chodzi o pikietę, która ma się zacząć o godz. 14 naprzeciw kościoła przy deptaku, blisko hotelu Europa. Jako cel pikiety, w której ma uczestniczyć 50 osób, podano „wyraz troski o polską rodzinę i tradycję poprzez wspólne rozważanie nauczania Kościoła rzymskokatolickiego”.