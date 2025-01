Marta Wcisło oburzona wypowiedzią ministra. Poszło o planowany stadion żużlowy w Lublinie

– Trudno by mi było sobie wyobrazić, żebyśmy my wydatkowali na stadion żużlowy dzisiaj tego typu pieniądze – stwierdził wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś podczas piątkowej konferencji w Lublinie. Marta Wcisło, europosłanka z Lublina znana jest z ciętego języka, co potwierdziła poproszona przez nas o komentarz. Mocno odpowiedziała koledze z tego samego ugrupowania. – Słowa wiceministra Rasia wszystkich nas zabolały i wywołały niesmak. Są po prostu oburzające – tak skomentowała piątkową wypowiedź wiceministra. – W poniedziałek, o godzinie 13, spotykam się z ministrem Sławomirem Nitrasem (szef Ireneusza Rasia – red.). Gdy byłam posłanką, to wielokrotnie w sprawie nowego stadionu żużlowego zadawałam pytania poselskie, pisałam interpelacje. Dla mnie słowa wiceministra Rasia są nie do przyjęcia, bo nowy stadion ma być obiektem wielofunkcyjnym, nie tylko przeznaczonym dla żużlowców, dla drużyny wielokrotnych mistrzów Polski – podsumowała.

