Masz artystyczny projekt? Pieniądze czekają

O pieniądze mogą wnioskować dorośli, ale również młodzież.

– Lublin w najbliższych latach za sprawą tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029 będzie przygotowywał się do tego, by w pełni zaprezentować swój artystyczny, kulturowy i kreatywny potencjał. Zachęcam, by nasi twórcy i twórczynie oraz osoby zajmujące się propagowaniem kultury skorzystały ze wsparcia finansowego, jakim są stypendia przyznawane przez prezydenta - mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta.

A jest o co walczyć, bo można dostać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł. Są pewne warunki.

Trzeba mieszkać, pracować bądź uczyć się w Lublinie. Zgłoszone projekty mogą trwać od 2 do 12 miesięcy, a czas ich realizacji nie może przekroczyć roku kalendarzowego 2025. Z kolei stypendium na młodzieżowy projekt artystyczny lub związany z upowszechnianiem kultury może wynieść do 3 tys. zł.

Wnioski można składać w urzędzie miasta, w biurach obsługi mieszkańców lub za pośrednictwem EPUAP.