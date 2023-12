Masz nadmiar - przynieś, masz ochotę na coś do jedzenia - częstuj się

Kolędowanie z Kaniorowcami

Widowisko muzyczno-taneczne pt. "Jechała kolęda…" w wykonaniu lubelskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. Wandy Kaniorowej to coś więcej niż zwykły koncert noworoczny. Jest to barwne i efektowne przedstawienie skierowane do każdego odbiorcy, niezależnie od wieku. Spektakl odbędzie się 8 stycznia w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.