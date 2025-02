Maturzyści z Biskupiaka już po studniówce. Ależ to był piękny bal

Bal, który rozpoczał się tradycyjnym polonezem trwał prawie do białego rana. Zabawa była znakomita. Na pewno wszyscy uczestnicy będą ją jeszcze długo i mile wspominać. Młodzi ludzie, maturzyści XXI Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Lublinie, ale także ich wychowawcy i nauczyciele mają za sobą niezapomnianą noc.

Ale wszystko co dobre, kiedyś się kończy. Studniówka także przeszła już do przeszłości. Do matury zostało już nawet nie sto dni, ale kilkanaście mniej. A do matury zostało niewiele czasu. Wystarczy na pewno na powtórzenie materiału z czterech lat nauki w ogólniaku. Egzaminy już na początku maja.

Na pierwszy ogień pójdzie język polski, później matematyka i języki obce, a także wybrane przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

Nie obędzie się też bez egzaminów ustnych (są planowane między 9 a 24 maja). Na ostateczne wyniki matur, które staną się przepustką do dalszej edukacji i podjęcia studiów trzeba będzie poczekać do 8 lipca. Gdyby komuś nie poszło, będzie miał szansę na poprawkę. Dodatkowe egzaminy zaplanowano w wakacje: 19 sierpnia pisemne i 20 sierpnia ustne.