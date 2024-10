Miał być stadion żużlowy, a są kary dla projektanta. Miasto straciło cierpliwość

– Nasze dotychczasowe rozmowy i negocjacje z wykonawcą nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i są dla nas niezadowalające. Do tej pory nadal nie otrzymaliśmy wymaganej umową kompletnej dokumentacji projektowej. Dlatego uruchomiliśmy mechanizmy prawne, w tym kary umowne, by zobowiązać biuro projektowe do wywiązania się z zapisów umowy. Priorytetem pozostaje dla miasta budowa wielofunkcyjnego obiektu z funkcją żużlową, który będzie nowoczesny i spełni oczekiwania zarówno wszystkich mieszkańców, jak i miłośników sportu żużlowego i zapewniam, że nie rezygnujemy z tej inwestycji – mówi Tomasz Fulara, zastępca prezydenta Miasta Lublin ds. inwestycji i rozwoju.