Miasto cofa zgodę, ale festyn rodzinny na górkach czechowskich ma się odbyć

Dmuchana zjeżdżalnia, dmuchana arena walk, konkurencje sportowe, konkursy z nagrodami i darmowy popcorn. To tylko niektóre z atrakcji festynu zaplanowanego na niedzielę przez Lubelską Ligę Gier Miejskich, która zapowiada, że jej impreza odbędzie się na górkach czechowskich.

Te zapowiedzi zbulwersowały aktywistów, którzy walczą o pozostawienie górek obszarem wolnym od zabudowy. W tej walce sięgają po dwa główne argumenty. Pierwszy to ochrona siedliska cennej przyrody. Drugi jest taki, że w ziemi wciąż mogą leżeć szczątki ofiar masowych egzekucji z czasów II wojny światowej. Wiele ofiar wydobyto stąd kilkadziesiąt lat temu. Ale wciąż nie wiadomo, czy wydobyto wszystkich.

Poszukiwania szczątków, już nie pierwsze, zaczął kilka dni temu Instytut Pamięci Narodowej. – Prace obejmują centralną część wąwozów, na wysokości dzisiejszego placu zabaw – informował media Szczepan Barczyk z lubelskiego oddziału IPN. Z jego informacji wynika, że nie natrafiono na regularne mogiły, ale znaleziono rozproszone fragmenty ludzkich kości.

– Czy pan prezydent ma czyste sumienie, że zezwala na to, by w tamtym miejscu odbywały się festyny dla dzieci, gry i zabawy – dopytywał na czwartkowym posiedzeniu Rady Miasta radny Piotr Breś (klub PiS). Był poruszony tym, że na terenie należącym do miasta, mimo efektów prowadzonych przez IPN poszukiwań, mają się odbywać zabawy.

– Została cofnięta zgoda na organizowanie tej imprezy – odpowiedział radnemu Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.