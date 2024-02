Łap deszczówkę - dostaniesz wsparcie od miasta. Wkrótce nabór wniosków

W ramach akcji, wsparcie finansowane otrzymają mieszkańcy, którym zależy na ochronie zasobów wodnych. Na jedną nieruchomość przypada 5 tys. złotych dofinansowania. Rozpatrywanie wniosków potrwa do momentu rozdysponowania przez miasto kwoty 100 tys. złotych, która została wyznaczona na ten cel. Przyjmowanie zgłoszeń rusza w poniedziałek.

– Chcemy, aby w tym roku w Lublinie powstało kolejne kilkadziesiąt domowych instalacji do zatrzymywania deszczówki. Przyznawana przez nas dotacja może pokryć do 70 procent kosztów takich inwestycji. Spektrum możliwości jest szerokie, od budowy naziemnego lub podziemnego zbiornika, ogrodu deszczowego czy też studni chłonnej do wdrożenia innego rozwiązania, które będzie odpowiednie dla danego gospodarstwa domowego. Tak pozyskaną wodę można wykorzystać do podlewania ogrodów, mycia samochodów i innych gospodarczych celów. To bardzo ważne w kontekście zmian klimatycznych – wskazuje Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. Inwestycji i Rozwoju.

Dotacja może być udzielona na wykonanie systemów deszczowych w tym na: koszty zakupu i montażu elementów systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania odpadu, koszty modernizacji istniejącego już systemu, aby poprawić jego funkcjonalność.

Z kolei wsparcia nie może otrzymać wniosek o pokrycie kosztów zakupu i montażu urządzeń realizowanych w ramach nowej inwestycji z pozwoleniem czy zgłoszeniem na budowę lub na pokrycie kosztów przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.

Wnioski mogą składać osoby, które są właścicielami lub mają prawo do mieszkań i nieruchomości znajdujących się w Lublinie. Wyjątkiem są nieruchomości, na których zarejestrowana jest działalność gospodarcza.

Poprawnie złożony wniosek, oprócz danych osobowych powinien zawierać m.in. charakterystykę i opis inwestycji w tym parametry techniczne, sposób wykorzystania wód opadowych, nasadzone rośliny, itp.), opis nawierzchni, a także zestawienie planowanych wydatków. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do nieruchomości. Termin rozliczenia upływa po dniu 15 listopada.

Zgłoszenia można złożyć w sekretariacie Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta przy ul. Tomasza Zana 38 (VII piętro, pokój nr 710).

Wnioski przyjęte będą również w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta zlokalizowanych przy ulicach: Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Franciszka Kleeberga 12A, Szaserów 13-15, Nowy Świat 38 lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin.

Wzór wniosków, informacje o rozliczeniu dotacji i wszystkie potrzebne załączniki dostępne są na stronie miasta.