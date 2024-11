Miasto movie: Nie tylko Lot nad kukułczym gniazdem

W programie opowieść o pisarzu i intelektualiście panu T oraz wycinek z życia legendarnego skandalisty Trumana Capote’a. Do tego jedna z najlepszych filmowych wersji prozy Stephena Kinga o tym, do czego prowadzi spotkanie z nadopiekuńczą fanką i arcydzieło Miloša Formana, który wziął na warsztat słynną powieść Kena Keseya.

• 6 listopada, godz. 19: „Capote”, reż. Bennett Miller, czas 114’, 2005 r.

• 13 listopada, godz. 19: – „Lot nad kukułczym gniazdem”, reż. Miloš Forman, czas 133’, 1975 r.

• 20 listopada, godz. 19: – „Pan T”, reż. Marcin Krzyształowicz, czas 104’, 2019 r.

• 27 listopada, godz. 19: – „Misery”, reż. Rob Reiner, czas 107’, 1990 r.

Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, sala widowiskowa – II piętro.

Wstęp wolny.

Capote

W tytułową postać wciela się tu nagrodzony za swoją kreację Oskarem, Philip Seymour Hoffman, a partnerują mu m.in. Clifton Collins Jr. i Catherine Keener. Film skupia się na wycinku z życia legendarnego pisarza i skandalisty, kiedy to w początku lat sześćdziesiątych odbywa on serię spotkań ze skazanymi na śmierć więźniami w Holcomb, w stanie Kansas. Konsekwencją tych spotkań będzie głośna, wydana w 1966 roku, powieść „Z zimną krwią”, dająca początek nowej formie literackiej w amerykańskiej prozie.

Lot nad kukułczym gniazdem

Bohaterem jest Randal McMurphy (Jack Nicholson), drobny oszust i hazardzista. Mając na horyzoncie perspektywę osadzenia w więzieniu, wybiera on pobyt w zakładzie psychiatrycznym, licząc, że będzie to znacznie lżejsza forma kary. Na miejscu okazuje się jednak, iż zakładem zarządza nieznosząca sprzeciwu siostra Ratched (Louise Fletcher), a pacjenci są tu traktowani gorzej niż w niejednym więzieniu.

Pan T

Warszawa, lata pięćdziesiąte minionego wieku. To czasowe tło opowieści o pisarzu i intelektualiście; tytułowym panu T (na-wiązującym do postaci Leopolda Tyrmanda). T (Paweł Wilczak) mieszka w hotelu dla literatów, utrzymuje się po części z pisania, po części z udzielania korepetycji. Cechuje go też ironiczne poczucie humoru, które nierzadko jest jego jedyną bronią w zderzeniu z absurdalną śmieszno-straszną rzeczywistością czasów stalinizmu.

͖Misery

Autor popularnych powieści – Paul Sheldon (James Caan) – ulega wypadkowi, gdzieś na odludziu i trafia pod opiekę pielę-gniarki Annie Wilkes (Kathy Bates). Ta okazuje się wielką fanką jego książek...