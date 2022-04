Lublin nagrodzi za prace dyplomowe o rozwoju miasta

Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin świętuje zdobycie srebra i rozmawia o złocie. Będzie więcej pieniędzy na kolejny sezon?

Koszykarki Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin świętują wicemistrzostwo kraju, a działacze klubu i sztab szkoleniowy już spoglądają w przyszłość. We wtorek otrzymali zapewnienia, że mogą liczyć na wsparcie finansowe na co najmniej podobnym poziomie co ostatnio, co ma ułatwić budowę składu