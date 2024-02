Miasto sprzedaje działkę obok nowego dworca. Może tu powstać galeria handlowa

Na zaplanowanej na najbliższy czwartek sesji lubelskiej Rady Miasta radni będą głosować nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki u zbiegu ulic Dworcowej, Lubelskiego Lipca ’80 i Młyńskiej. To teren, z którego do niedawna odjeżdżały busy do podlubelskich miejscowości. Wraz z otwarciem wybudowanego dosłownie po drugiej stronie ul. Młyńskiej Dworca Lublin, przeniosły się z prowizorycznego i tymczasowego placu manewrowego na nowoczesny obiekt.

Nieruchomość ma nieco ponad 1,7 tys. mkw. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczają budowę w tym miejscu obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. mkw. z dopuszczeniem usług, obsługi komunikacji i parkingów. Jego minimalna wysokość została ustalona na 12, co w praktyce oznacza, że obiekt, który tu powstanie, mógłby mieć co najmniej trzy kondygnacje naziemne. Wejście główne miałoby być usytuowane od strony ul. Dworcowej.

Zielone światło od radnych pozwoli na rozpoczęcie przygotowań do sprzedaży gruntu. Ewentualna transakcja może oznaczać spory zastrzyk gotówki do miejskiej kasy, bo chętnych na nieruchomość nie powinno brakować.

- To bez wątpienia bardzo atrakcyjna działka – komentuje Tomasz Karman, właściciel zajmującej się obsługą inwestycyjną firmy TNGS. I dodaje: - Gruntów usługowych w Lublinie brakuje, a w tej części miasta właściwie ich nie ma. W okolicy powstaje wiele inwestycji, zarówno mieszkaniowych jak i infrastrukturalnych. Nie bez znaczenia jest także bliskość dworca, bo taki obiekt potrzebuje infrastruktury towarzyszącej w postaci np. handlu czy usług.