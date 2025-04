Miasto to też Relacje. Lublin znów rozbłyśnie sztuką i muzyką za sprawą Nocy Kultury

Tegoroczna Noc Kultury zabierze mieszkańców i gości w podróż przez instalacje świetlne, koncerty, spektakle i niecodzienne spacery. A zapowiada się imponująco – w ciągu kilku godzin na uczestników czeka nawet 200 wydarzeń kulturalnych. Warsztaty Kultury uchyliły rąbka tajemnicy i przedstawiły program imprezy. Mówiąc szczerze, jest imponujący i dodatkowo jest w czym wybierać.

– Poznając program Nocy Kultury nieustannie towarzyszy mi takie głębokie przeświadczenie, że to wydarzenie tworzą osoby, które łączy jedno – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. kultury. – Jest to ogromna czułość w patrzeniu na nasze miasto i dzięki tej czułości, wrażliwości, miłości do miasta powstają niesamowite rzeczy. Powstaje noc jedyna taka w roku, noc wyjątkowa, magiczna noc, która nas fascynuje, inspiruje, intryguje. Noc, która pozwala nam poznać nasze miasto na nowo.

„Jakie świetne robaczki”

Tegoroczna identyfikacja graficzna Nocy Kultury to praca Igi Pałki. Niesie ona za sobą szczególne przesłanie.

– Iga postanowiła się przyjrzeć pewnej szczególnej relacji. Jest to relacja świata owadów ze światłem księżyca. Księżyc dla owadów jest swojego rodzaju kierunkowskazem i to właśnie dzięki niemu wiedzą gdzie mają lecieć – tłumaczy Joanna Wawiórka-Kamieniecka, dyrektorka Nocy Kultury. – Natomiast sztuczne światło wprowadza pewnego rodzaju dezorientację i to co widzimy czasem w postaci takiej chmury owadów latającej wokół lampy, to po prostu oznacza zupełną dezorientację i to że świat się zmienia i wszystko jest czym innym. I oprócz tego, że mówimy o relacji owadów w nocy, to również ta ich relacja ze światłem, szczególnie tym sztucznym pokazuje, że nie wszystko jest tym, czym się wydaje i że pozory mogą często mylić.

Kwiaty zła, rozkwitające kaczeńce i zupełne przeciwieństwo

– Jak przystało na nasz festiwal, sztuka będzie zaskakiwać naszą publiczność na każdym kroku – mówi Marzena Bielecka, dyrektorka programowa festiwalu.

Jednym z najbardziej oczekiwanych punktów programu będzie „Pomiędzy” – interaktywna instalacja Oli Artyszuk, która poprzez światło i lustra opowie o relacjach międzyludzkich. Nie zabraknie też monumentalnych i znanych „Kwiatów zła” Jarosława Koziary, które przypomną o potędze i pięknie natury. Ci którzy już widzieli tę instalację nie zawiodą się – podczas Nocy Kultury przedstawiona ona będzie w nowej odsłonie.

Kolejna jego instalacja pojawi się na Starym Mieście.

– W ubiegłym roku zaskoczył publiczność Nocy Kultury swoją monochromatyczną instalacją heroiny. W tym roku artysta podąży na przeciwległy biegun palety i zaprezentuje duże przestrzenne czarne formy, które kształtem nawiązują do lubelskiego lejkowca dętego, czyli grzyba potocznie nazywanego kominkiem – dodaje Bielecka.

Podczas Nocy Kultury będziemy mogli zobaczyć Charta Calthion – wyjątkową instalację wykonaną przez podopiecznych i pracowników Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie.

– Jest to szczególne spotkanie sztuki upcyklingowej i fitosocjologii. Fitosocjologia to dziedzina botaniki, która zajmuje się skupiskami roślinnymi. W tym przypadku postanowiono się zająć skupiskiem łąkowym. Na czym to polega? – opowiada Wawiórka-Kamieniecka. – Na użyciu różnego rodzaju papieru, kartonu, tektury i innych przedmiotów na których wysiewane są rośliny. To wszystko zostanie zamienione w łąkę kaczeńcową, którą będziemy mogli oglądać na placu Rybnym.

Scena Rapowa: młodzi talent i gwiazdy wieczoru

Miłośnicy hip-hopu będą mieli okazję posłuchać zarówno debiutantów, jak i uznanych artystów. Na scenie przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów wystąpią młodzi raperzy: Szerry, Jułox, Aszur, MZM, Bambus i Jan Maciąg, którzy walczyli o miejsce w konkursie Warsztatów Kultury. Gwiazdą wieczoru będzie O.S.T.R., jeden z najważniejszych twórców polskiego hip-hopu, a po nim na scenie zagości Wiśnia Bakajoko oraz JoBee. Na finał zaplanowano energetyczny set duetu Zetena i Cut-ahead z SNR Crew.

Spacery, LEGO i kino pod chmurką

Dla tych, którzy wolą nieco spokojniejsze atrakcje, organizatorzy przygotowali m.in.:

„Lublin, który przemija” – spacer z Magdaleną Łuczyn śladami zapomnianych miejsc,

Lubelskie legendy z klocków LEGO – trójwymiarowe scenki autorstwa Michała Chmielowskiego – warto się uważnie rozglądać, organizatorzy zapowiadają, że będą one mniej więcej wielkości cegły,

Kino w Browarze Perła – projekcje kultowych filmów: „Niebo nad Berlinem” i „Wilczyca”,

„Granice Bliskości” – instalacja Patrycji Domin, symbolizująca relacje międzyludzkie.

Speech Balloons - komiksowe dymki, przy których będzie można zrobić pamiątkowe zdjęcie

Noc Kultury – bezpłatna i dla każdego

Wszystkie wydarzenia są darmowe, a szczegółowy program można znaleźć na stronie nockultury.pl. Organizatorzy zachęcają, aby zabrać ze sobą naładowane telefony – w tym roku nie będzie drukowanych programów, a informacje dostępne będą online i u wolontariuszy rozstawionych w punktach informacyjnych.