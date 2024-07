Mieszkańcy nie będą mieć wody w kranach. Zostanie podstawiony beczkowóz

Bez wody w kranie zostanie część mieszkańców ulicy Mełgiewskiej. Wyłączenie wody nastąpi w piątek 26 lipca o godz. 22.00 i potrwa do soboty 27 lipca do godziny 10.00. Dotyczy to mieszkańców budynków: Mełgiewska 7b, 7e,7f, 7/9, 11a, 11c, 11g, 11h, 11e, 11, 18c, 18d, 18e, 18e-1, 20, 20a, 22, 24, 26, 28, 30, 30i.

Na czas wyłączenia wody dla mieszkańców w/w budynków podstawiony zostanie beczkowóz z wodą pitną.