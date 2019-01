Mieszkańcy os. Borek w Turce chcą biletomatu. "W sklepie często brakuje biletów"

Osiedle Borek byłoby typową sypialnią Lublina, gdyby nie to, że znajduje się już poza miastem, w miejscowości Turka (gmina Wólka). Mimo to dojeżdża tutaj miejski autobus linii 2, w którym obowiązują te same bilety, co w Lublinie. „Dwójka” nie jest typową linią podmiejską, kojarzącą się raczej z mizernym rozkładem jazdy. W dni powszednie autobus kursuje nie rzadziej niż co pół godziny, a w godzinach porannego szczytu nawet co 7 minut.

Problemem okazuje się dostępność biletów, bo na os. Borek trudno je kupić.

– W pobliżu są dwa sklepy ogólnospożywcze, ale jeden z nich zrezygnował z handlu biletami, a w drugim często ich brakuje. Bywa, że nie ma ich w sprzedaży przez tydzień lub dłużej – skarżą się mieszkańcy w liście do naszej redakcji. – Pasażerom pozostaje liczyć na to, że skorzystają z biletomatu w autobusie, ale nie we wszystkich są te urządzenia, lub zmuszeni są dokonać zakupu u kierowcy, co wiąże się z wyższą ceną.

Mieszkańcy poprosili nas o interwencję w Zarządzie Transportu Miejskiego, bo chcą, żeby na os. Borek zamontowano im automat do sprzedaży biletów. – Przy ul. Dębowej, gdzie jest pętla „dwójki”, nie brakuje miejsca na takie urządzenie, zarówno przy przystanku, jak i w podcieniach sąsiednich bloków – podpowiadają pasażerowie.

Urzędnicy odpowiadają, że nie zamontują urządzenia, bo… nie mają ani jednego. – Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie nie posiada własnych stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – odpowiada Anna Zalewska z ZTM. Chociaż w mieście działa 35 automatów z biletami, to żaden nie podlega samorządowi. – Urządzenia te instalowane są przez ich właścicieli, czyli firmy prowadzące dystrybucję biletów na podstawie umów zawartych z naszą jednostką.

ZTM twierdzi też, że bilety można kupić w dwóch sklepach na os. Borek (przy Bukowej oraz Sosnowej) i zaprasza inne sklepy do podpisania umowy na sprzedaż biletów, a pasażerom podpowiada, że za przejazd można zapłacić telefonem komórkowym. – Aktualnie w lubelskiej komunikacji miejskiej funkcjonuje, aż sześć takich aplikacji – dodaje Zalewska.

Władze Lublina planują już zakup własnych automatów biletowych, które będą ustawione na wybranych przystankach dzięki unijnej dotacji. – Po zakończeniu projektu unijnego dystrybucja biletów będzie prowadzona łącznie za pośrednictwem 55 biletomatów stacjonarnych, co oznacza, że pula tych urządzeń zostanie zwiększona o 20 sztuk – zapowiada Justyna Góźdź z ZTM. – Ponadto zostanie jeszcze zakupionych 50 automatów mobilnych, co również przełoży się na zwiększenie dostępności biletów.