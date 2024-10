Czego boją się mieszkańcy dzielnicy Rury? O bezpieczeństwo zapytano ponad 500 osób

Od ponad 10 lat, Arkadiusz Szczepański przygląda się bezpieczeństwu na lubelskich osiedlach. Arkadiusz jest emerytowanym policjantem, który po zakończeniu służby postanowił udzielać się społecznie. Sam opracował wzory ankiet, które trafiają do mieszkańców poszczególnych lubelskich osiedli. Sam je roznosi, zbiera, a później analizuje i przedstawia wyniki mieszkańcom, radzie dzielnicy Rury, Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz policji czy straży miejskiej.

Podczas badań przeprowadzanych od września do listopada, sprawdza jak bezpieczeństwo oceniają mieszkańcy osiedla Słowackiego na lubelskich Rurach. W bieżącej ankiecie udział wzięło ponad 500 osób. Tradycyjnie padają pytania o znajomość dzielnicowego, poczucie bezpieczeństwa, co najbardziej niepokoi mieszkańców, czy ilość patroli prowadzonych przez policję i straż miejską. Zakończenie ankiet planowane jest na listopad 2024 roku.

Na razie zostały przeanalizowane ankiety z bloków przy ul. Skierki 1, 3, 5 i 7 oraz ul. Balladyny 12. Według wyników badań, 94,5 proc. badanych nie zna swojego dzielnicowego, a poznać go chciałoby 54 proc. ankietowanych. Pomimo że nie widzą często patroli policji i straży miejskiej w swojej okolicy, to na osiedlu czują się bezpieczni (bardzo dobrze - 7,5 proc., dobrze 43,5 proc.).

Wśród najczęściej wskazywanych sytuacji powodujących niepokój wśród mieszkańców znalazło się:

spożywanie alkoholu w miejscu publicznym - 65,5 proc.

akty chuligaństwa i wandalizmu( np. dewastowanie mienia publicznego, placów zabaw,ławek, graffiti na elewacjach budynków,podpalanie śmietników itp.) – 44%

psy bez nadzoru i kontroli (brak kagańca,smyczy) – 31,5%

włamania do mieszkań – 24%

niewystarczające oświetlenie na osiedlowych alejkach – 13%

włamania do piwnic – 12,5%

Jak można to poprawić? Ankietowani wskazują, że patrole policji oraz straży miejskiej powinny być w przeważającej mierze piesze i w godzinach od 18 do północy (90 proc.) oraz od północy do 6 rano (38 proc.)

Jakie zjawiska najbardziej niepokoją mieszkańców osiedla Słowackiego?

Brak oświetlenia na całym odcinku chodnika wzdłuż bloku przy ul. Skierki 1,

Często jeżdżące samochody po chodniku obok bloku przy ul. Skierki 1,

Notoryczne spożywanie alkoholu w prześwitach bloku przy ul. Skierki 1,

Libacje alkoholowe w okolicy śmietnika i trzepaka przy ul. Skierki 1,

Stałe-popołudniowe spożywanie alkoholu na placu zabaw przy ul. Skierki 7 przez młodych mężczyzn,

Brak oświetlenia chodnika wzdłuż całego bloku przy ul. Balladyny 12,

Nocne libacje alkoholowe trwające do rana na terenie targowiska przy ul. Wileńskiej,

Liczne włamania do mieszkań w bloku przy ul. Skierki 3,

Urządzanie głośnych – wulgarnych awantur na placu pomiędzy blokami przy ul. Skierki 1 a 7,

Częsta obecność w prześwitach bloku przy ul. Balladyny 12 mężczyzn spożywających alkohol,

Liczne włamania do mieszkań w bloku przy ul. Balladyny 12.

Do końca listopada Lubelski Lider Bezpieczeństwa ma zamiar jeszcze spotkać się z mieszkańcami bloków:

ul. Balladyny 2, 4, 6, 8, 16 i 18,

ul. Balladyny 20,

ul. Wileńska 7, 11 i 15,

ul. Zana 8, 10 i 12.

Na lubelskim LSM-ie ankiety przeprowadził już na osiedlu Prusa, Sienkiewicza, Krasińskiego oraz Konopnickiej.