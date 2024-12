W mikołajki warto wybrać ten autobus. Mikołaj zawiezie i skontroluje bilet

6 grudnia na ulice Lublina wyjedzie trolejbus w specjalnej świątecznej aranżacji, a kierowcy oraz kontrolerzy przebrani będą za Mikołajów.

– To elementy corocznej akcji „Mikołajki z komunikacją miejską”, przygotowanej dla pasażerów korzystających na co dzień z transportu publicznego. Wszystko po to, by 6 grudnia umilić mieszkańcom podróż autobusami i trolejbusami oraz zaakcentować radosny klimat zbliżających się świąt – informuje Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

W tym roku za nowy środek lokomocji Mikołaja posłuży linia 155. Trolejbus z zewnątrz będzie oklejony świątecznymi grafikami z bombkami i choinkami, a wewnątrz znajdziemy świąteczne ozdoby przygotowane przez grupę „Otulanie włóczką”. W tle słychać będzie świąteczne przeboje, a pasażerowie mikołajkowej linii dostaną słodkie upominki.

Mikołajkowy autobus wyjedzie z zajezdni przy ul. Grygowej o godz. 10.01. Pierwszy kurs w kierunku Zana ZUS rozpocznie na przystanku Pancerniaków 02 o godz. 10.03, po czym będzie realizował kolejne, zgodnie z załączonym rozkładem. Numer taborowy pojazdu to 3888. W godz. 10.00-18.00 w trolejbusie obecni będą nasi pracownicy, przebrani w świąteczne stroje. Od 7 grudnia 2024 r. świąteczny trolejbus będzie kierowany do standardowej obsługi liniowej i będzie go można spotkać na ulicach miasta do 9 stycznia 2025 r.

W mikołajkowe czapki ubrani będą także kierowcy innych linii autobusowych. A ich elfami-pomocnikami będą kontrolerzy. Mikołajowie-kontrolerzy w czerwonych czapkach z białym pomponem przez cały dzień będą widoczni na trasach lubelskich linii komunikacji miejskiej.

Trasa i rozkład mikołajkowego trolejbusu